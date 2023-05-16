Son dakika | Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi! 2 askerimiz şehit oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bakanlık yaptığı açıklamada ayrıca "Şırnak'taki operasyonda 2 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Güvenlik Korucumuz ve 1 Jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır." ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN