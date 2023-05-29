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Son dakika: Sincik yüzde 94.6 ile 'Başkan Erdoğan' dedi

A Haber
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Giriş: 29.05.2023 11:06
Adıyaman'ın Sincik ilçesi cumhurbaşkanlığı ikinci turunda rekor oyla “Başkan Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Sincik yüzde 94.6 oy oranı ile Erdoğan’ın zaferinde rekoru elinde tuttu.  Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut değerlendirdi.
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Sincik yüzde 94.6 ile ’Başkan Erdoğan’ dedi
Sincik yüzde 94.6 ile 'Başkan Erdoğan' dedi
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