29 Mayıs 2023, Pazartesi
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Son dakika: Sincik yüzde 94.6 ile 'Başkan Erdoğan' dedi
Adıyaman'ın Sincik ilçesi cumhurbaşkanlığı ikinci turunda rekor oyla “Başkan Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Sincik yüzde 94.6 oy oranı ile Erdoğan’ın zaferinde rekoru elinde tuttu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut değerlendirdi.