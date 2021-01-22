Son dakika: Sincar'a operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan yanıtladı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Son dakika haberi... Sincar'a operasyon olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Sincar'a operasyonla ilgili soruyu da yanıtladı. Erdoğan, "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sincar'a operasyon olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Sincar'a operasyonla ilgili soruyu da yanıtladı. Erdoğan, "Ortak operasyonları her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur." ifadelerini kullandı.