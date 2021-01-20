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Sincar'a operasyon mu yapılacak? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 15:00
Güncelleme:20.01.2021 15:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak ziyaretinde kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Irak ile beraber teröristlerin sonunu getirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı. Bu açıklama ne anlama geliyor? PKK'ya Sincar'da bir operasyon mu başlatılacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak ziyaretinde kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Irak ile beraber teröristlerin sonunu getirmekte kararlıyız" ifadesini kullandı. Bu açıklama ne anlama geliyor? PKK'ya Sincar'da bir operasyon mu başlatılacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi.

Ağar, "Irak işgalden beri hem ABD, hem İran, hem de İngiltere'nin ciddi anlamda etkisi altında kalan bir ülke" ifadelerini kullandı.

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