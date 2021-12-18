18 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanlığından "BioNTech" açıklaması

Sağlık Bakanlığından "BioNTech" açıklaması

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2021 01:55
Güncelleme:18.12.2021 01:55
Sağlık Bakanlığı ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş biontech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığına dair iddialar hakkında açıklama yaptı. A Haber muhabiri Hakan Bacaksız canlı yayında detayları aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan, ülkemizde son kullanma tarihi geçmiş BioNtech aşılarının vatandaşlarımıza uygulandığı iddialarına yönelik kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır.

Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü'nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır.

Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Sağlık Bakanlığından BioNTech açıklaması
Sağlık Bakanlığından "BioNTech" açıklaması
Oktay’dan Kılıçdaroğlu’na asgari ücret yanıtı
Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret yanıtı
Meclis’te onayladı
Meclis'te onayladı
Vatandaştan İmamoğlu’na tepki
Vatandaştan İmamoğlu'na tepki
Afrikalı öğrencinin dilinden yükseldi!
Afrikalı öğrencinin dilinden yükseldi!
Türk polisine yurt dışı görevi
Türk polisine yurt dışı görevi
FETÖ’nün yargı yoluyla darbe planı: 17-25 Aralık
FETÖ'nün yargı yoluyla darbe planı: 17-25 Aralık
Amiral iddianamesi kabul edildi!
Amiral iddianamesi kabul edildi!
Bir kumpasın anatomisi 17-25 Aralık…
Bir kumpasın anatomisi 17-25 Aralık…
3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek...
3 ton sahte içki ele geçirildi! İşte o düzenek...
Tarihi konak alev alev yandı!
Tarihi konak alev alev yandı!
FETÖ’nün yelpazecisi yakalandı
FETÖ’nün yelpazecisi yakalandı
Daha Fazla Video Göster