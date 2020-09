Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de flaş açıklamalar

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısı sonrası İzmir'de flaş açıklamalarda bulundu. Koca, "Son ay İzmir'de vaka sayılarında yüzde 42 artış gerçekleşti. Aydın'da bir hafta öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz." dedi. Bakan Koca ayrıca, "Türkiye genelinde şu an yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'NIN MESAJLARI ŞÖYLE;



İZMİR, AYDIN, MANİSA, MUĞLA, DENİZLİ, UŞAK'TA SON DURUM NE?



Son ay İzmir'de vaka sayımızda artış yüzde 42, son hafta ise artış yüzde 10 oranında gerçekleşti. Aydın'da son bir haftada bir ay öncesine göre yüzde 5 düşüş görüyoruz. Manisa'da son bir ayda yüzde 30 vaka artışı, son 1 haftada stabil görülüyor. Muğla'da son 1 ayda vaka sayısı stabil seyrediyor. Denizli'de son aya göre yüzde 60 oranında artış görüyoruz. Uşak'ta ise son hafta yüzde 40 vaka artışı görülüyor.





TÜRKİYE BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR



Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66. Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor.

Türkiye genelinde şu an erişkin yatak doluluk oranımız yüzde 48,5, yani yüzde 50'nin altında. Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 66, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Yani genel anlamda bir sorun olmadığını söyleyebiliriz.



İZMİR'E ŞEHİR HASTANESİ MÜJDESİ

Salgın başlamadan önce yaşadığımız Elazığ depremi, bir afet durumunda bu hastanelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Her odasının yoğun bakıma çevrilebildiğini Kovid-19'dan gördük. Yakında İzmir'de şehir hastanesine kavuşacak. Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 yatağı ile İzmirlilere yakışır proje olarak katkı sağlayacak. Bu yatırımımızı 2021'de tamamlayacağız. Aydın Yeni Pazar ilçe hastanesinin inşaatını ise tamamladık. Vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Uşak Devlet Hastanesi'nin 200 yataklı ek binasını hizmete aldık. Karahanlı Devlet Hastanemizin geçici kabul hizmetine başladık. Manisa Şehir Hastanemiz büyük bir yük aldı. Kula Devlet Hastanemizin ikmal ihalesini tamamladık. Yatırım programında yer alan Salihli Devlet Hastanemizin yer tahsisi tamamlandı. Proje çalışmalarını hızlı bir şekilde başlatıyoruz. Salgında mücadele güç birliği ve sorumluluk ile olur. Temizlik, maske mesafe kurallarına uyduğumuz sürece virüs etkisiz kalacak, tehdit olmaktan uzaklaşacaktır.

"10 ŞEHİR HASTANESİNİN İHALESİ BAŞLATILDI"



Şehir Hastanelerinin bulunduğu bölgede en son hizmet veren hastanın artık oradan başka bir bölgeye sevk edilmediği mükemmeliyet merkezi olduğu hastaneler olarak planlıyoruz. Ayrıca 10 tane Şehir Hastanemizin ihalesi bu dönemde başlatılmış oldu. Daha çok kendi imkanlarıyla kaynaklarıyla yatırım yapan bir ihale süreci başlatıldı. Geçen 2 haftalık süreçte 3 tane ilimizin ihalesini yaptık. Biri Aydın, ikincisi Antalya, üçüncüsü Samsun. Bu 3 ilin ihale süreci tamamlandı. Ayrıca pazar günü Trabzon ilimizin şehir hastanesi ihalesi yapılacak. Urfa, Diyarbakır, Ordu, Sakarya, Denizli ve Rize illerinde de şehir hastanelerimizin ihaleleri yapılacak. Özellikle 10 şehir hastanesi için yatımın bütçeden yapma konusunda bir irade oldu.



"TURİST GELEN İLLERDE KORONAVİRÜSTE ARTIŞ VAR MI?" SORUSUNA YANIT



Bu bölgelerimizde çok yoğun turizm hareketliliğinin ve canlılığının olduğunu biliyoruz. 11 milyona yakın turistin geldiğini biliyoruz. Antalya dahil olmak üzere, İzmir Muğla dahil olmak üzere bu illerimizde artan vaka artışı olmadığını biliyoruz. Bu kadar hareketli bir dönemde, sağlık ordumuzun sahada ve dünyadan farklı uyguladığı filyasyon takibini çok ciddi yaptığını görüyoruz.



"SALGIN GRİPLE DAHA MI AĞIR SEYREDECEK?" SORUSUNA YANIT



Salgının griple birlikte daha ağır seyredeceğine dair bir öngörü var ama biz önlemlerde hassasiyet gösterirsek grip de daha az görülebilir.



SAĞLIK PERSONELİ ALIMI AÇIKLAMASI



Bu dönemde cephede savaş veren sağlık ordumuz oldu ve onların fedakarlığıyla bu dönemin yükünü kaldırdığımızı ben iyi biliyorum. Yoğun bakım şartlarında bir hemşire arkadaşımızı, bir sağlık personelimizin o ortamda Kovid'li olduğu bilinen hastaya günlerce saatlerce o kıyafetlerle nasıl hizmet ettiğini, yeri geldiğinde damar yolu açmak için uğraştığını, evine giderken çocuğuna yakın durmama veya virüsü taşıyabilme endişesiyle günlerce aylarca yaşayan sağlık çalışanlarımızdan bahsediyoruz. Ne kadar teşekkür etsek bir karşılığı olacağına inanmıyorum. O yüzden bizlerin daha dikkatli olması gerekiyor. Yeni hastanelerimiz oluyor ya da yeni açtığımız şehir hastanelerimiz için alımlar olacak. Önümüzdeki günlerde bunun netleşmesini bekliyoruz. Hangi alanlarda bu alımın yapılacağını da bildirmiş oluruz.



"HER YANLIŞ HAREKETİ CEZA TEHDİDİYLE ÖNLEMEYİ İSTEMİYORUZ"



Yoğun bakıma giren, ağır hasta tanımına uyan, can kaybıyla sonuçlanan hasta sayılarımız dünya ortalamasının altındadır. Bunda, test sayımızın yüksek tutulması, temaslıların tespiti ve izolasyonu hastaların erkenden tedaviye alınması gibi çabalar çok etkili olmuştur.



Hastalık bulaştırabileceğini bilerek başka insanlarla temas etmek, toplulukların arasına karışmak, toplu ulaşım araçlarını kullanmak, şehirlerarası yolculuklar yapmak vicdanlara sığmayacak bir davranıştır. Halk sağlığını koruma adına ciddi müeyyideleri gerektirir. Biz vatandaşımızın ferasetine inanıyoruz. Her yanlış hareketi ceza tehdidiyle önlemeyi istemiyoruz.