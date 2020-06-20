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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Haziran koronavirüs tablosunu açıkladı |Video
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini gösteren tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 41.112 kişiye test yapılırken 1.248 yeni vaka tespit edildi. 1.312 kişi sağlığına kavuşurken 22 kişi ise hayatını kaybetti. İşte 20 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosu...
Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini gösteren tabloyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 41.112 kişiye test yapılırken 1.248 yeni vaka tespit edildi. 1.312 kişi sağlığına kavuşurken 22 kişi ise hayatını kaybetti.
İşte 20 Haziran Cumartesi gününe ait koronavirüs tablosu...