Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” ifadelerini kullandığı paylaşım ne anlama geliyor? Neden bu kadar tepki gördü? AYM üyesi neden böyle bir mesaj paylaştı? Darbe imalı mesaj ne ifade ediyor? Işık mesajının zamanlaması neye işaret ediyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Gece sabaha kadar yanması gereken lamba Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin lambasıdır. TBMM’nin lambasıdır. Onun dışındaki paylaşımlar her manaya çekilir. Ve o paylaşımı yapan da sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullandı.

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandığı paylaşım ne anlama geliyor? Neden bu kadar tepki gördü? AYM üyesi neden böyle bir mesaj paylaştı? Darbe imalı mesaj ne ifade ediyor? Işık mesajının zamanlaması neye işaret ediyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Gece sabaha kadar yanması gereken lamba Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin lambasıdır. TBMM'nin lambasıdır. Onun dışındaki paylaşımlar her manaya çekilir. Ve o paylaşımı yapan da sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullandı.