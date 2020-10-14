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Son dakika: Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'tan AYM üyesinin "Işık" paylaşımına A Haber'de sert tepki: Sabaha kadar ışıkları yanacak yer Külliye'dir

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Giriş: 14.10.2020 16:03
Güncelleme:14.10.2020 16:28
Son dakika haberi... AYM üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” ifadelerini kullandığı paylaşım ne anlama geliyor? Neden bu kadar tepki gördü? AYM üyesi neden böyle bir mesaj paylaştı? Darbe imalı mesaj ne ifade ediyor? Işık mesajının zamanlaması neye işaret ediyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Gece sabaha kadar yanması gereken lamba Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin lambasıdır. TBMM’nin lambasıdır. Onun dışındaki paylaşımlar her manaya çekilir. Ve o paylaşımı yapan da sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullandı.

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" ifadelerini kullandığı paylaşım ne anlama geliyor? Neden bu kadar tepki gördü? AYM üyesi neden böyle bir mesaj paylaştı? Darbe imalı mesaj ne ifade ediyor? Işık mesajının zamanlaması neye işaret ediyor? Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Donat, "Gece sabaha kadar yanması gereken lamba Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin lambasıdır. TBMM'nin lambasıdır. Onun dışındaki paylaşımlar her manaya çekilir. Ve o paylaşımı yapan da sonuçlarına katlanır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: AYMden Işık paylaşımı açıklaması ne anlama geliyor? A Haberde flaş açıklamalar: Olumlu ama yeterli değil! İstifa etmesi gerekiyor SON DAKİKA: AYM'DEN "IŞIK" PAYLAŞIMI AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL! İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR
Son dakika: “Işık” mesajının perde arkasında ne var? A Haberde flaş açıklamalar: Türkiyeye kimse ayar vermeye çalışamaz SON DAKİKA: "IŞIK" MESAJININ PERDE ARKASINDA NE VAR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: TÜRKİYE'YE KİMSE AYAR VERMEYE ÇALIŞAMAZ
Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desticiden AYM üyesi Engin Yıldırımın Işık paylaşımına sert tepki: Özrü kabahatinden büyük SON DAKİKA: BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'IN "IŞIK" PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ: ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

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