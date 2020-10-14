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Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "Işık" paylaşımına sert tepki: Özrü kabahatinden büyük

Son dakika haberi... üyesi ’ın yaptığı “Işık” paylaşımı ne anlama geliyor? Bu paylaşım ne anlama geliyor? Genel Başkanı A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Özrü kabahatinden büyüktür bize göre ve istifası dışında ya da eğer istifa yolunu tercih etmezse AYM tarafından görevden el çektirilmesi dışında bir sonucu ben şahsen kabullenemem. Türk milleti de kabullenemez" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020
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Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın Işık paylaşımına sert tepki: Özrü kabahatinden büyük

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı "Işık" paylaşımı ne anlama geliyor? Bu paylaşım ne anlama geliyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Özrü kabahatinden büyüktür bize göre ve istifası dışında ya da eğer istifa yolunu tercih etmezse AYM tarafından görevden el çektirilmesi dışında bir sonucu ben şahsen kabullenemem. Türk milleti de kabullenemez" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desticiden AYM üyesi Engin Yıldırımın Işık paylaşımına sert tepki: Özrü kabahatinden büyük SON DAKİKA: BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ'DEN AYM ÜYESİ ENGİN YILDIRIM'IN "IŞIK" PAYLAŞIMINA SERT TEPKİ: ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

İşte o açıklamalardan satır başları;

MİLLETİMİZİN DARBE İMASINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

Bu paylaşımı kınıyorum ve reddediyorum. Türkiye Türk milleti ki milli iradenin yegane sahibidir geçmiş yıllarda darbeler dolayısıyla çok ağır bedeller ödemiştir. Milletimizin bırakın bir darbeye artık bir darbe imasına ya da vesayete tahammülü yoktur ve bir AYM üyesinin taşıması gereken ağırlığı taşıyamayarak bir hafiflik göstererek böyle bir paylaşımda bulunması kabul edilebilir bir durum değildir. En başta da AYM'nin ciddiyetine ve ağırlığına da büyük bir zarar vermiştir. Bu konunun hukuk tarafından da araştırılması gerekir.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK!

Özrü kabahatinden büyüktür bize göre ve istifası dışında ya da eğer istifa yolunu tercih etmezse AYM tarafından görevden el çektirilmesi dışında bir sonucu ben şahsen kabullenemem. Türk milleti de kabullenemez. Çünkü bu tweet sehven yapılmış bir tweet olarak ben bunu görmüyorum. Çünkü AYM üyeliği mertebesine kadar yükselmiş üstelik bir akademisyen insanın ışıklar yanıyor sözünün Türkiye'de bir darbe çağrıştırdığını normal sokaktaki adam bile bilir. Bunu bir AYM üyesi idrak edemeyecek konumdaysa ya da vasıftaysa o zaman o koltukta o makamda hiç oturmamalıdır. Ve o makamı terk etmelidir istifa etmelidir. Yoksa da bize göre gereği yapılmalıdır.

Son dakika: AYMden Işık paylaşımı açıklaması ne anlama geliyor? A Haberde flaş açıklamalar: Olumlu ama yeterli değil! İstifa etmesi gerekiyor SON DAKİKA: AYM'DEN "IŞIK" PAYLAŞIMI AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: OLUMLU AMA YETERLİ DEĞİL! İSTİFA ETMESİ GEREKİYOR
Son dakika: “Işık” mesajının perde arkasında ne var? A Haberde flaş açıklamalar: Türkiyeye kimse ayar vermeye çalışamaz SON DAKİKA: "IŞIK" MESAJININ PERDE ARKASINDA NE VAR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: TÜRKİYE'YE KİMSE AYAR VERMEYE ÇALIŞAMAZ

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