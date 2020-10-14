AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı "Işık" paylaşımı ne anlama geliyor? Bu paylaşım ne anlama geliyor? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Özrü kabahatinden büyüktür bize göre ve istifası dışında ya da eğer istifa yolunu tercih etmezse AYM tarafından görevden el çektirilmesi dışında bir sonucu ben şahsen kabullenemem. Türk milleti de kabullenemez" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MİLLETİMİZİN DARBE İMASINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

Bu paylaşımı kınıyorum ve reddediyorum. Türkiye Türk milleti ki milli iradenin yegane sahibidir geçmiş yıllarda darbeler dolayısıyla çok ağır bedeller ödemiştir. Milletimizin bırakın bir darbeye artık bir darbe imasına ya da vesayete tahammülü yoktur ve bir AYM üyesinin taşıması gereken ağırlığı taşıyamayarak bir hafiflik göstererek böyle bir paylaşımda bulunması kabul edilebilir bir durum değildir. En başta da AYM'nin ciddiyetine ve ağırlığına da büyük bir zarar vermiştir. Bu konunun hukuk tarafından da araştırılması gerekir.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK!

Özrü kabahatinden büyüktür bize göre ve istifası dışında ya da eğer istifa yolunu tercih etmezse AYM tarafından görevden el çektirilmesi dışında bir sonucu ben şahsen kabullenemem. Türk milleti de kabullenemez. Çünkü bu tweet sehven yapılmış bir tweet olarak ben bunu görmüyorum. Çünkü AYM üyeliği mertebesine kadar yükselmiş üstelik bir akademisyen insanın ışıklar yanıyor sözünün Türkiye'de bir darbe çağrıştırdığını normal sokaktaki adam bile bilir. Bunu bir AYM üyesi idrak edemeyecek konumdaysa ya da vasıftaysa o zaman o koltukta o makamda hiç oturmamalıdır. Ve o makamı terk etmelidir istifa etmelidir. Yoksa da bize göre gereği yapılmalıdır.