SON DAKİKA | Putin önerdi Başkan Erdoğan talimat verdi! İki ülke arasında flaş COVID-19 aşı anlaşması

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ikili görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için Cumhurbaşkanımıza teklifte bulunduğunu bunun üzerine Cumhurbaşkanımızın Sağlık Bakanı Koca'ya gerekli talimatı verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu ve Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki '2021- 2022 İstişareler Planı' imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

RUS AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile birlikte katıldığı toplantıda iki ülke arasında COVİD-19 aşı çalışmalarıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için gerekli çalışmaların başladığını açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.

Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.