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SON DAKİKA | Putin önerdi Başkan Erdoğan talimat verdi! İki ülke arasında flaş COVID-19 aşı anlaşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu ve Lavrov, Türkiye ve Rusya arasındaki '2021- 2022 İstişareler Planı' imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.
RUS AŞISI TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile birlikte katıldığı toplantıda iki ülke arasında COVİD-19 aşı çalışmalarıyla ilgili anlaşmanın imzalandığını Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için gerekli çalışmaların başladığını açıkladı.
Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:
Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.
Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.