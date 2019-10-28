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28.10.2019

Son dakika: PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör unsurlarından temizlenen Resulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti." ifadelerini kullandı.

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