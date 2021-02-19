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Son dakika: PKK’nın bombacısı nasıl yakalandı? Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Çözülme daha çok artacak

A Haber
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Giriş: 19.02.2021 11:24
Güncelleme:19.02.2021 11:45
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde patlayıcı uzmanı Kocaeli’de tutuklandı. Sözde PKK’lı komutan Gara, Hakurk ve Şemdinli’de eğitim vermiş. Göçmenlerin arasında Avrupa’ya kaçmaya çalışıyordu. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, örgütten ayrılmak isteyen binlerce kişinin olduğunu vurgulayıp çözülmelerin daha çok artacağını belirtti.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde patlayıcı uzmanı Kocaeli'de tutuklandı. Sözde PKK'lı komutan Gara, Hakurk ve Şemdinli'de eğitim vermiş. Göçmenlerin arasında Avrupa'ya kaçmaya çalışıyordu. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, örgütten ayrılmak isteyen binlerce kişinin olduğunu vurgulayıp çözülmelerin daha çok artacağını belirtti.

BÜYÜK BİR BAŞARI

Ağar, "Gözüküyor ki sözde bölük komutanı gibi bir teröristin yakalandığı bunun Zap, Hakurk, Gara, Şemdinli gibi bir alanda bizim terörle mücadelede en çok karşı karşıya kaldığımız alanlarda hem eğitim aldığı hem de eğitim verdiği bir diğer tarafıyla da bomba eğitimi verdiğine dair bir detay var. Bu şu demek bizim açımızdan yani özellikle yakın zamanda bunların son derece gelişmiş el yapımı patlayıcıları canımızı yaktı. Önemli bir figür olduğu gözüküyor. Bunun konuşturulmasının son derece önem kazandığını düşünüyorum. Sadece kendisi değil bağlantılarıyla birlikte bu işleri kimlerden öğrendikleri kimlerin onlara bu desteği verdiği kimlerin hedeflerine menfaatlerine hizmet ettiği bunların açığa çıkması adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir figürün yakalanması hem güvenlik kuvvetlerimiz adına büyük bir başarı hem de PKK terör örgütüne ve onun sempatizanlarına karşı verilen son derece önemli bir kararlılık mesajı." ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜLME DAHA ÇOK ARTACAK

Ağar, "Örgütün içerisine katılıp da örgütten ayrılmak isteyen binlerce insan var. Biz mücadele ettikçe PKK'ya jeopolitik anlamda onu kurcaladıkça o eşek arısı kovanlarına çomakları sokdukça çözülme daha çok artacak." şeklinde konuştu.

Son dakika: PKK’nın bombacısı yakalandı SON DAKİKA: PKK'NIN BOMBACISI YAKALANDI
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