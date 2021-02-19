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Son dakika: PKK’nın bombacısı yakalandı

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Giriş: 19.02.2021 11:18
Güncelleme:19.02.2021 11:21
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde patlayıcı uzmanı Kocaeli’de tutuklandı. Sözde PKK’lı komutan Gara, Hakurk ve Şemdinli’de eğitim vermiş. Göçmenlerin arasında Avrupa’ya kaçmaya çalışıyordu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde patlayıcı uzmanı Kocaeli'de tutuklandı. Sözde PKK'lı komutan Gara, Hakurk ve Şemdinli'de eğitim vermiş. Göçmenlerin arasında Avrupa'ya kaçmaya çalışıyordu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika: PKKnın bombacısı yakalandı SON DAKİKA: PKK'NIN BOMBACISI YAKALANDI
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