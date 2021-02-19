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Son dakika: PKK’nın bombacısı yakalandı
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde patlayıcı uzmanı Kocaeli’de tutuklandı. Sözde PKK’lı komutan Gara, Hakurk ve Şemdinli’de eğitim vermiş. Göçmenlerin arasında Avrupa’ya kaçmaya çalışıyordu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın sözde patlayıcı uzmanı Kocaeli'de tutuklandı. Sözde PKK'lı komutan Gara, Hakurk ve Şemdinli'de eğitim vermiş. Göçmenlerin arasında Avrupa'ya kaçmaya çalışıyordu. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.