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Son dakika: PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? A Haber'de ilk kez açıkladı: ABD sıcak bakmıyor ama...

A Haber
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Giriş: 31.03.2021 15:44
Güncelleme:31.03.2021 15:45
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın elebaşları, DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcileriyle yeni pazarlıklar yaptı. Haseke-Şedadi'de gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı. PKK elebaşları, koalisyon kanadından örgüt militanlarına helikopter, SİHA ve uzun menzilli füze eğitimi verilmesini istedi. Diğer yandan terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu öne sürülen bir grup terörist, Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te bir kasabayı ele geçirdi. Bunun üzerine harekete geçen Portekiz, Mozambik'e 60 kişilik askeri birlik gönderme kararı aldı. Peki PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? Neyin pazarlığı yapıldı? Gazeteci - yazar Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? PKK ELEBAŞLARI KOALİSYON İLE NE GÖRÜŞTÜ?
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PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü?
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