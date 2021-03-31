Son dakika: PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? A Haber'de ilk kez açıkladı: ABD sıcak bakmıyor ama...

MASADA NE VAR?

Yani örgüt Suriye'nin Doğusunda yeni bir strateji belirledi kendine Biden dönemiyle birlikte. Şu ana kadar net bir cevap vermediler ama A Haber ekranlarında hep ilkleri söyledik masada şu var; Alan içinde bu eğitimleri vermeyi ABD sıcak bakmıyor hem Türkiye'nin tepkisi hem alan çok sorunlu. Bunu başka bir bölgede olası başka bir bölgede 50'şer kişilik gruplar halinde verilmesi tartışılıyor.