Son dakika: PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? A Haber'de ilk kez açıkladı: ABD sıcak bakmıyor ama...
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın elebaşları, DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcileriyle yeni pazarlıklar yaptı. Haseke-Şedadi'de gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı. PKK elebaşları, koalisyon kanadından örgüt militanlarına helikopter, SİHA ve uzun menzilli füze eğitimi verilmesini istedi. Diğer yandan terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu öne sürülen bir grup terörist, Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te bir kasabayı ele geçirdi. Bunun üzerine harekete geçen Portekiz, Mozambik'e 60 kişilik askeri birlik gönderme kararı aldı. Peki PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? Neyin pazarlığı yapıldı? Gazeteci - yazar Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Terör örgütü PKK'nın elebaşları, DEAŞ karşıtı koalisyon temsilcileriyle yeni pazarlıklar yaptı. Haseke-Şedadi'de gerçekleştirilen görüşmenin detayları ortaya çıktı. PKK elebaşları, koalisyon kanadından örgüt militanlarına helikopter, SİHA ve uzun menzilli füze eğitimi verilmesini istedi. Diğer yandan terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğu öne sürülen bir grup terörist, Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te bir kasabayı ele geçirdi. Bunun üzerine harekete geçen Portekiz, Mozambik'e 60 kişilik askeri birlik gönderme kararı aldı. Peki PKK elebaşları koalisyon ile ne görüştü? Neyin pazarlığı yapıldı? Gazeteci - yazar Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÖRGÜT ABD'DEN EĞİTİM İSTİYOR
İlk önce Suriye'den başlayalım. 13 günde terör örgütü YPG ile ABD'nin alanda bulunan askeri yetkililerinin Heseke'de görüşmeleri gerçekleşti. Biden dönemi ile birlikte terör örgütü YPG, ABD'nde eğitim ve destek konusunda yeni talepleri var. Bu çok yeni değil önceden de vardı ve yenilediler. Örgüt helikopter eğitimi istiyor. SİHA, İHA, predatör, füze eğitimi istiyor. ABD tarafından kendilerine verilmesini istiyor.
Örgütün bir talebi daha var Suriye'nin içinde bulunan Fırat'ın doğusunda ABD destekli koalisyon güçlerinin bulunduğu üstlerde yer almak. Buralarda ortak faaliyetlerde bulunmak istiyor.
MASADA NE VAR?
Yani örgüt Suriye'nin Doğusunda yeni bir strateji belirledi kendine Biden dönemiyle birlikte. Şu ana kadar net bir cevap vermediler ama A Haber ekranlarında hep ilkleri söyledik masada şu var; Alan içinde bu eğitimleri vermeyi ABD sıcak bakmıyor hem Türkiye'nin tepkisi hem alan çok sorunlu. Bunu başka bir bölgede olası başka bir bölgede 50'şer kişilik gruplar halinde verilmesi tartışılıyor.
Koalisyon net bir cevap vermedi buna. Bu da akıllara hemen 1996'da Irak peşmergelerinin Pasifik'teki Guam Adası'nda eğitilmesi ABD tarafından gerçekleşmişti. İhtimal şu YPG'ye eğer ABD'li yetkililer olumlu cevap verirse 50'şer kişilik gruplar halinde Irak'ta ya da ABD'nin başka bir üssünde bunlara bu eğitimler verilecek.
DEAŞ AFRİKA'DA DA ORTAYA ÇIKTI
DEAŞ sadece Suriye'de değil 2017 yılından itibaren Mozambik'te terör örgütü DEAŞ'ın ilintisi olan örgüt faaliyet gösterdi. Kısa bir süre önce de 24 Mart'ta liman şehrine örgüt militanları girerek burada kısıtlı bir kontrol ele geçirdiler. Binlerce vatandaşın bu saldırılar sonrası kentten çıktığını biliyoruz.