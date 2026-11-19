Bakan Ersoy, hattat Mehmed Özçay ile buluştu! 4,5 yıllık emekle hazırlanan Mushaf-ı Şerif'e özel vurgu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyaca tanınan temsilcilerinden Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Özçay'ın dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağışlamasını çok kıymetli bulduğunu belirten Ersoy, sanatkârların eserlerini toplumla buluşturmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.