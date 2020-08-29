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Son dakika: Özel okullar indirim yapacak mı? Bakan Selçuk açıkladı

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Giriş: 29.08.2020 11:08
Güncelleme:29.08.2020 11:14
Son dakika... Özel okullar indirim yapacak mı? Veliler, özel okullar ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesini istiyordu. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer, tüm velilerin merak ettiği bu soruyu uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yöneltti. Bakan Selçuk, "Tabi özel okullarla ilgili olarak defalarca toplantılar yapıp, her bir okulun ayrı ayrı şartları nelerdir, konumu nedir, ücreti nedir... Bunlarla ilgili çözümleme çalışmaları yapıldı ve temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi. Ve biz özel okulların velilerin talepleri noktasında, tedbirler alması noktasında beklentilerimizi net olarak ifade ettik. Onların da geçen hafta deklarasyonu oldu. Ve biz bu talebe uyarak, özel okullarda indirim yapması konusunda; okula göre değişecek bir durum söz konusu. Ama her okulun bunu yapması konusunda okul temsilcilerinin bir mutabakatı var" ifadelerini kullandı.
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