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16.12.2019

Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri ilk kez yayınladı

Son dakika haberi... 18 Aralık 2002 yılında uğradığı suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu'nun son görüntüleri yayınlandı. Hablemitoğlu'nun katil zanlısı olduğu iddia edilen bir şahıs ise cinayetinden 17. yıl sonra Ukrayna'da yakalandı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikast sonucu öldürülmesinden hemen önceki görüntülere ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında yer alan görüntülerde, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmeden kısa süre önce süpermarkette alışveriş yaptığı anlar yer alıyor.

Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin yakınlarında alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dosyasında bulunuyor.

Görüntülerde Hablemitoğlu, süpermarket arabasıyla reyonlar arasında alışveriş yaparken görülüyor.

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. AA

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