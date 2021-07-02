02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: MİT TIR'ları davasında flaş gelişme! Yargıtay kararı onadı
Son dakika haberi... Yargıtay Ceza Genel Kurulu, FETÖ mensuplarınca Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına ilişkin davada aralarında eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu 18 sanığın hapis cezaları onandı. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.