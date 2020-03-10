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10.03.2020

MİT elemanlarını deşifre ettiler! Halk TV de ODA TV'nin skandalına ortak oldu

Halk TV'de dün akşam Oda TV'de yaşanan skandalın bir benzeri bir daha ekranlara taşındı. Eski milletvekili yeni CHP parti üyesi Yaşar Okuyan Libya'da şehit düşen Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın (MİT) kahramanlarının kimliklerini deşifre etti.

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