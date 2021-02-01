Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk-Rus Ortak Merkezi açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin çalışmaya başladığını belirterek, "Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu Merkez'in de katkısıyla ateşkesin kalıcı hâle dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hâkim olmasıdır" dedi.