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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Türk-Rus Ortak Merkezi açıklaması

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Giriş: 01.02.2021 17:11
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'da ateşkesi korumak için görev yapacak Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nin çalışmaya başladığını belirterek, "Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu Merkez'in de katkısıyla ateşkesin kalıcı hâle dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hâkim olmasıdır" dedi.
Türk-Rus Ortak Merkezi açıklaması
Türk-Rus Ortak Merkezi açıklaması
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