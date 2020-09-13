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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar A Haber'e açıklamalarda bulundu: İyi komşuluktan diyalogdan yanayız

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Giriş: 13.09.2020 10:54
Güncelleme:13.09.2020 11:07
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Antalya’nın Kaş ilçesine iniş yaptı. 1917’de dünyanın ilk uçak gemisini batıran Türk subayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anılacak. Bakan Akar canlı yayında A Haber'e açıklamalarda bulundu ve Yunanistan ile olan gerginlik konusunda "İyi komşuluktan, diyalogdan yanayız" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla birlikte Antalya'nın Kaş ilçesine iniş yaptı. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı.

Bakan Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Kaş Kaymakamlığını ziyaret edecek, Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katılacak.

İYİ KOMŞULUKTAN DİYALOGDAN YANAYIZ

Bakan Hulusi Akar A Haber'e yaptığı açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Biz burada iyi komşuluktan yanayız, dostluktan yanayız, diyalogdan yanayız, siyasi çözümlerden yanayız. Dolayısıyla bunun tesis edilebilmesi için de elimizden gelen gayreti Türkiye olarak gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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