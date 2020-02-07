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07.02.2020

Son dakika: Milletvekillerinden İlker Başbuğ'a 'FETÖ' tepkisi |Video

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan 2009 yılındaki düzenlemenin altında imzası olan milletvekilleri, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'a dava açmaya hazırlanıyor. Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı olarak ilan ettiği vekiller, "Başbuğ bize ayar çekmeye, sivil siyasete müdahale etmeye çalışıyor. Bunlar FETÖ'nün amacına hizmet ediyor" görüşünde birleşti.

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan 2009 yılındaki düzenlemeyi imzalayan vekilleri FETÖ'nün siyasi ayağı ilan eden eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ eleştirilerin hedefinde...

Teklife imza koyanlardan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Başbuğ hakkında dava açacaklarını söyledi.

Aydın, bugün düzenlemeye karşı çıkan CHP'nin o gün hiç bir itirazının olmadığını hatırlattı.

DENİZ BAYKAL'IN KASET KUMPASINA DİKKATİ ÇEKTİ

Elitaş ise söz konusu düzenlemeyle CHP genel başkanlığından kaset kumpası dolayısıyla istifa etmek zorunda kalan Deniz Baykal'ın durumu arasında bir bağlantı olabileceğine işaret etti.

Dönemin AK Parti Grup Başkanvekili olan Ahmet Aydın bugün de imzasının arkasında olduğunu söyledi. Aydın, "Devletin ve milletin selameti için olması gerekenler orda.1850 o günkü şartlarda çok önemli bir reform. Ben hala o imzamın altındayım. Meclis-mutabakatıyla yapmışız." ifadelerini kullandı.

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