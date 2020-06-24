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Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milletvekillerinden CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandal "Eyalet" çıkışına tepki: Şerefi haysiyeti varsa istifa etsin |Video

Son dakika: Milletvekillerinden CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandal "Eyalet" çıkışına tepki: Şerefi haysiyeti varsa istifa etsin |Video

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Giriş: 24.06.2020 12:12
Güncelleme:24.06.2020 12:19
Son dakika haberi... Tunç Soyer’in “ayrı bayrak ve ayrı para birimi” açıklaması ile gün yüzüne çıkan “özerklik” talebi tepkilerin odağında olmaya devam ediyor. Meclis’te Cumhur İttifakı’nın gündeminde de bu skandal açıklamalar vardı. Cumhur ittifakı eyalet çıkışı olarak nitelendirilen söyleme karşı öfkeli. Milletvekillerinden sert tepkiler geldi. Milletvekilleri Tunç Soyer'e istifa çağrısında bulundu.

Tunç Soyer'in "ayrı bayrak ve ayrı para birimi" açıklaması ile gün yüzüne çıkan "özerklik" talebi tepkilerin odağında olmaya devam ediyor. Meclis'te Cumhur İttifakı'nın gündeminde de bu skandal açıklamalar vardı. Cumhur ittifakı eyalet çıkışı olarak nitelendirilen söyleme karşı öfkeli. Milletvekillerinden sert tepkiler geldi. Milletvekilleri Tunç Soyer'e istifa çağrısında bulundu.

CHP'Lİ TUNÇ SOYER'E "İSTİFA ET" ÇAĞRISI

MHP Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, "Türk bayrağının yerine başka bayrak isteyen Tunç Soyer şerefi haysiyeti varsa istifa etsin. Değil Tunç Soyer'in onun ağababalarının da bu bayrağı değiştirmeye gücü yetmez." şeklinde konuştu.

ÇUKURA GÖMÜLEBİLİR

Enginyurt, "Türk bayrağını değiştirmek isteyenler Kandil'de Hendek'te de çukura gömüldüler. Tunç Soyer aklını başına alsın o da bir gün bir yerde çukura gömülebilir." ifadelerini kullandı.

BU MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMESİ LAZIM

AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, "Ne demek ayrı bir bayrak? Ayrı bir para birimi? Hangi ülkede hangi coğrafyada yaşıyoruz? Bu milletten bu halktan başta İzmirliler olmak üzere herkesten özür dilemesi ve gerçek gündemine dönmesi lazım." dedi.

HDP'YE DİYET BORCUNU ÖDÜYOR

Mahalli seçimlerdeki diyet borcunu ödemekten başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Bizim için bu cümle yok hükmündedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet yaşayacak. Tunç Soyer'e rağmen Tunç Soyer zihniyetindeki vatan ve millet düşmanlarına rağmen.

İZMİRLİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez: Her gün yeni bir skandala imza atıyor İzmir. Bundan da utanıyoruz işin açıkçası. Türkiye Cumhuriyetinin tek bir bayrağı vardır tek bir para birimi vardır ve Türkiye Cumhuriyetinin başkenti Ankara'dır.

CHP SOYER'E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

CHP Milletvekili Özgür Özel, Meclis'te yaptığı konuşmada "Onu seviyoruz, ona sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: CHPli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir bayrağı ve parası istedi |Video SON DAKİKA: CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER "İZMİR BAYRAĞI VE PARASI" İSTEDİ |VİDEO
Son dakika: CHP’li Başkan Tunç Soyer İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor? Özerklik mi gündeme getiriliyor? |Video SON DAKİKA: CHP’Lİ BAŞKAN TUNÇ SOYER İZMİR BAYRAĞI VE İZMİR PARASI İLE NE DEMEK İSTİYOR? "ÖZERKLİK" Mİ GÜNDEME GETİRİLİYOR? |VİDEO
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