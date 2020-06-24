Vatandaştan CHP'li Tunç Soyer'e tepki: Bölücülüğü bırak alt yapıya bak
İzmir'de hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, alt yapı yetersizliği vatandaşı isyan ettirdi. İzmirli vatandaşlar CHP’li başkan Tunç Soyer’e "Bölücülüğü bırak alt yapıya bak" diyerek tepki gösterdi.
İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti, tramvay ve vapur seferleri bir süreliğine durdu. Yaşanan olumsuzluklar İzmirlilerin tepkisine neden oldu.
"BAŞKAN İŞİNE BAKSIN"
Galerici Hamit Topal, "Güzel İzmir'in gerçeklerini görmeye sadece 10 dakikalık yağmur yetiyor. Başkan reklam ve hayallerle uğraşacağına gerçekten İzmir'in sorunlarına el atsın. Altyapının yetersizliği belli olmuyor mu ? Geldiği günden bu yana altyapı ile ilgili hiçbir şey yapmadı" dedi.
Dünkü yağmurda klasik İzmir tablosu ile karşılaştıklarını ifade eden Hasan Delierbaş, "Yağmur yağdığı anda 5 milyon insan bu sefaleti çekmesi mi lazım. Aziz Kocaoğlu da Tunç Soyer de kılını kıpırdatmıyor. Böyle başkanlık olmaz. Ama gündeme gelmek için reklam yapmayı çok seviyor Soyer. Para çıkaracak, İzmirliler günü ilan edeceğine İzmirlilerin normal bir hayat yaşaması için altyapıya önem versin. Bayrak, eyalet, paradan bahsetmesin. Eyaleti bıraksın alt yapıya baksın. Hizmet yapsın. İzmirliler bunları istiyor" dedi.
EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI
Öte yandan Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.
Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktuklarını ifade ederek, "Evlerimizi su bastı. Yavaş yağıyordu, birden yağmur bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Evimize su girdi kovalarla suyu çıkartmaya çalıştık. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz" diyerek durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi.
Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ne tepki gösteren Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalıştı.
Sabah
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türk mucizesi Yusufeli Barajı'nın kahramanları anlattı!
- İşte Kaftancıoğlu'nun kirli geçmişi
- İYİ Partili Karaman cemaatle namaz kılınmasından rahatsız oldu
- Türkiye'nin müthiş projesine Kovid-19 da engel olamadı! Tarih belirlendi
- CHP’li Soyer’e Yunan’a teslim olan Kara Hasan Paşa hatırlatması
- Mehmetçik'in yeni hedefi Keşan kampı!
- THY ABD'deki Türkler için özel sefer düzenleyecek
- O yargılamalar hakkında flaş gelişme
- Atama kararları Resmi Gazete'de
- PKK elebaşı Murat Karayılan'dan çöküş itirafı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 24 Haziran 2020 hava durumu
- ŞOK aktüel 24 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba indirimlerine o ürünler damga vuracak!
- MHRS randevu alma 2020! MHRS hastane randevu nasıl alınır? İşte adım adım randevu alma işlemleri
- Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
- 2020 en ucuz SUV modeller: 60 ay vadeli 0.49-0.69 faizli taşıt kredisi ile cip sahibi olabilirsiniz!
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
- Rize Muradiye 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Rize 2+1 ve 3+1 kura sonuçları sorgulama
- TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 Artvin 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi: 2020 Kırklareli Merkez TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Düğün yapacaklar dikkat! Düğünler nasıl olacak? 2020 Düğün salonu genelgesi yayımlandı mı?
- Son dakika: Evde bakım maaşı Temmuz ayında ne kadar zamlanacak? Evde bakım parası yatan iller hangileri?
- Korona tablosu: 23 Haziran Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronavirüs vaka sayısı son durum