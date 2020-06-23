23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Tunç Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı

Eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Tunç Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2020 22:47
Güncelleme:23.06.2020 22:49
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirdiği için partiden ihraç edildiğini açıkladı. Kendisinin ihraç edilmesine sebep olan eleştirilerinin ise Soyer’in ‘’Şato’’da oturmasının, sosyal demokratlık ve halkçılıkla bağdaşmadığını ifade etmesinden kaynaklandığını aktardı.

Kemal Karataş şu ifadeleri kullandı:

Bütün eylemlerinde, bütün çalışmalarında başarılı sonuçlar alan kişi olarak maalesef bu dönem üzülerek söylemeliyim ki Tunç Soyer'i eleştirdiğim için beni partiden ihraç etme kararı aldılar. Tunç Soyer'le ilgili en önemli söylediğim şey; bir sosyal demokratsınız, solculuk yapıyorsunuz, halkçılık yapıyorsunuz ama İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez, ayrıcalıklı bir hak kendinizde görüyorsunuz, nedir o?

TUNÇ SOYER ŞATO'DA YAŞIYOR

İzmir'de 3 milyonu aşkın insan yaşar, ekonomik güçleri çok yüksek, zengin insanlar da vardır. Holding sahibi insanlar da vardır. Ama bunların hiçbirisi Tunç Soyer'in ve eşinin tercih ettiği biçimde bir konutta yaşamayı tercih etmemişlerdir. Hepsi İzmir'in belli semtlerinde bu sözünü ettiğim insanlar yaşarlar ama sayın Tunç Soyer, İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz, İzmir'i bilmem bilir misiniz? ''Şato'' adı verilen ve ikinci derecede sit alanı içerisinde olan, 4,5 dönümlük bir koruluk içinde yer alan bir binayı kendine konut seçmiştir.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Karataş, Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı
Eski CHP İzmir İl Başkanı Karataş, Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 5 vakit namaz açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 5 vakit namaz açıklaması
CHP ve HDP'nin benzer özerklik söylemi
CHP ve HDP'nin benzer "özerklik" söylemi
3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
3 çocuğu kurtaran kahraman A Haber'e konuştu
MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
MSB, Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Bakan Koca 23 Haziran verilerin açıkladı! Ölü sayısı yükseldi
Bakan Koca 23 Haziran verilerin açıkladı! Ölü sayısı yükseldi
CHP'li Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl hapis cezası onandı
CHP'li Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl hapis cezası onandı
Vali Yerlikaya açıkladı! Selde can kaybı ve yaralılar var
Vali Yerlikaya açıkladı! Selde can kaybı ve yaralılar var
İzmirlilerden CHP'li Soyer'e sert tepki!
İzmirlilerden CHP'li Soyer'e sert tepki!
İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? Uzman isim açıkladı
İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? Uzman isim açıkladı
Özerklik mi gündeme getiriliyor?
"Özerklik" mi gündeme getiriliyor?
Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar
Komando yürüdü mü önünde eğilir dağlar
Daha Fazla Video Göster