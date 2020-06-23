Eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, Tunç Soyer’i eleştirdiği için ihraç edildiğini açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan eski CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i eleştirdiği için partiden ihraç edildiğini açıkladı. Kendisinin ihraç edilmesine sebep olan eleştirilerinin ise Soyer’in ‘’Şato’’da oturmasının, sosyal demokratlık ve halkçılıkla bağdaşmadığını ifade etmesinden kaynaklandığını aktardı.

Kemal Karataş şu ifadeleri kullandı:

Bütün eylemlerinde, bütün çalışmalarında başarılı sonuçlar alan kişi olarak maalesef bu dönem üzülerek söylemeliyim ki Tunç Soyer'i eleştirdiğim için beni partiden ihraç etme kararı aldılar. Tunç Soyer'le ilgili en önemli söylediğim şey; bir sosyal demokratsınız, solculuk yapıyorsunuz, halkçılık yapıyorsunuz ama İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı seçilir seçilmez, ayrıcalıklı bir hak kendinizde görüyorsunuz, nedir o?

TUNÇ SOYER ŞATO'DA YAŞIYOR

İzmir'de 3 milyonu aşkın insan yaşar, ekonomik güçleri çok yüksek, zengin insanlar da vardır. Holding sahibi insanlar da vardır. Ama bunların hiçbirisi Tunç Soyer'in ve eşinin tercih ettiği biçimde bir konutta yaşamayı tercih etmemişlerdir. Hepsi İzmir'in belli semtlerinde bu sözünü ettiğim insanlar yaşarlar ama sayın Tunç Soyer, İzmir'e Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz, İzmir'i bilmem bilir misiniz? ''Şato'' adı verilen ve ikinci derecede sit alanı içerisinde olan, 4,5 dönümlük bir koruluk içinde yer alan bir binayı kendine konut seçmiştir.