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İzmirlilerden CHP'li Tunç Soyer'e para ve bayrak tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti'ne baş kaldırmaktır

Başkanı 'in ' bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, İzmirlilerin tepkisini topladı. Vatandaşlardan, "'ne baş kaldırmaktır.Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet kurma derdine düşmüşler", "Devlet içinde devlet demek", "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin zaten bir bayrağı var. Bu sözlerini yadırgadık. Neyi algılatmaya çalışıyor anlamak istiyoruz" yorumları yapıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020
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İZMİRLİLERDEN CHP'Lİ SOYER'E SERT TEPKİ!

Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında 'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan 'li Belediye Başkanı Soyer, eleştirilerin odağı oldu. Bazı siyasiler, sivil topluk kuruluşları ve vatandaşlar bu sözleri eleştirdi.

İzmirlilerden CHP'li Tunç Soyer'e para ve bayrak tepkisi: Türkiye Cumhuriyeti'ne baş kaldırmaktır | Video İZMİRLİLERDEN CHP'Lİ TUNÇ SOYER'E PARA VE BAYRAK TEPKİSİ: TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BAŞ KALDIRMAKTIR | VİDEO

'İZMİR TÜRKİYE'DEN BAĞIMSIZ BİR YER DEĞİL'
İzmirli bazı vatandaşlar da Soyer'in bu açıklamasına tepki gösterdi. İşçi emeklisi 2 çocuk babası Nejdet Erciyas (57), "Açıklamayı duyunca şaşırdım. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet kurma derdine düşmüşler. Yeni bir bayrak yeni bir para demek ki, Türkiye Cumhuriyeti'ne baş kaldırmaktır. Ben milliyetçi bir Türk'üm. Vatanımı da seviyorum. Tunç Soyer'in bu sözlerini kınıyorum" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE BAŞ KALDIRMAKTIR"
Emlak danışmanı, evli ve 2 çocuk babası Fevzi Kaplan, "Bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklamasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin zaten bir bayrağı var. Bu sözlerini yadırgadık. Neyi algılatmaya çalışıyor anlamak istiyoruz" dedi. Tekstil fabrikasında işçi Ferhat Yılmaz (26), "Ben kendisine oy verdim. Ancak bu sözleri yanlış buluyorum. Devlet içinde devlet demek. İzmir'in kendi bayrağı kendi parası tamamen yanlış bir şey. İzmir Türkiye'den bağımsız bir yer değil. O yüzden yanlış buluyorum" dedi.

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"BAŞKANIMIZIN DEDİKLERİ İZMİR'E YAKIŞMIYOR"
İşçi emeklisi 2 çocuk babası Ahmet Ede (57), "Bu ülkenin bayrağı, parası bir. Bu olay onu açar. O yolları yapsın çeşmelere yapsın kendi işiyle ilgilensin" dedi. Evli ve 4 çocuk babası Ertan Selbes (52), "Başkanımızın dedikleri İzmir'e yakışmıyor. Belediyemiz kendi işine baksın. İzmir'e yağmur yağdı lağım kokusu var her yerde" dedi. İşçi emeklisi Ali Aslan Ata (66), "Ayrım yapılıyor ben bu duruma karşıyım" dedi.

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