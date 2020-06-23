Tunç Soyer'in bayrak ve para açıklamasına eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'tan ağır sözler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir video konferans görüşmesinde sarf ettiği 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' büyük bir tartışma ortamı oluşturdu. HDP diliyle konuşan Soyer'in bu sözleri ortalığı ayağa kaldırdı.



SOYER'DEN SKANDAL SÖZLER

Atatürkçülük ile övünen Soyer'in maskesi turizmciler ve akademisyenlerle yapılan online toplantıda İzmir'e özel para ve bayrak konusununu "Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim; bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş yeşil-beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış." sözleri ile açması sonucu düştü.

İzmir'de CHP'nin 5 dönem il başkanlığını yapan Kemal Karataş, Tunç Soyer'in bu skandal ifadelere çok ağır bir şekilde yüklendi ve adeta onu yerin dibine soktu.





İŞTE KARATAŞ'IN FACEBOOK HESABINDAN YAPTIĞI O AÇIKLAMALARI;

"TUNÇ SOYER NE GEVELİYOR..."

"İzmir parası,İzmir bayrağı başlığıyla yürütülen ... İftira kampanyası var bana karşı " demiş... Ne iftira kampanyası sayın Tunç Soyer...

Sen bu lafları bal gibi etmişsin... Ne kıvırtıyorsun şimdi... Yok montajmış...Yok düzmeceymiş... Yok konuşmasının küçük bir alıntısıymış...

Ne alıntısı...Ne montajı...Ne yanlış anlaşılması sayın Tunç Soyer...Herkes anladı senin ne dediğini de... Tepkiler çığ gibi büyüyünce... Hemen çark ettin...Kıvırttın... Şimdi de bana iftira atıyorlar... Oyun oynuyorlar bana diyorsun... Kim oyun oynuyor sana sayın Tunç Soyer... Asıl oyun oynayan sensin... Kafan karışık senin kafan karışık... Dilinin altında çok bakla var da !... Yüreğin yetmiyor... Kafan dilin söylüyor da... Yüreğin kıvırtıyor...



SOYER'İN ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Tepkiyi görünce hemen çark ediyorsun...Bölücülerin çarkçıbaşısı bak sana hatırlatayım... Senin sicilin bozuk...Sicilin... Kim senin paçandan çeksin... Kim senin sözlerini çarpıtsın... Kim sana iftira atsın...

Sen değil misin; İzmirde Kadifekale'nin ismini değiştirip... Yunanca " Pagos " koyan... Orada Pagos pazarı kuran... Sen değil misin;

9 Eylül İzmirin düşman işgalinden kurtuluşu... İzmirlilerin günüdür... Sen kalkıp; 3 Mayısı İzmirliler günü diye bir gün icad eden... Sen değil misin;

23 Nisan ulusal egemenlik bayramının kutlandığı bir milli günde... Sokaklarda bir üstü açık arabanın üstünde... Çaw Bella müziği çaldırıp oynayan... Sen değil misin; İzmirde belediye başkanlarıyla yaptığın bir toplantıda... Yerel yönetimlere özerklik isteyen...



"KIBRIS'I KIBRISLILARA BIRAKMALIYIZ " DİYEN..."

"Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik...Daha cesur, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor " diyen... Sen değil misin; Eğitimin yerellere devredilmesi zamanı gelmiştir diyen...

Sen değil misin, Kıbrıs için" Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor...Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmalıyız " diyen...



Sen değil misin ; Türkiye'nin terör örgütüne karşı... Barış pınarı harekatında... Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz " diyen... Sen değil misin; İzmir için özel para basma talebiyle yanıp tutuşan... Buna ad bile bulan " İzCoin "...

Şimdi de kalkmışsın... İzmire bayrak arayışına girmişsin sayın Tunç Soyer... Bir profösör sana... İzmirin binsekizyüz yıllarında, hatta daha eski...

Beyaz- yeşil çizgili bir bayrağı var değişinde... Çok heyecanlanmışsın... Bunu da ballandıra ballandıra söylüyorsun... Sayın Tunç Soyer...

Şimdi gelelim sadede... Toprağı buldun...İzmir Büyükşehir hudutları... Bayrağı buldun...Yeşil-Beyaz çizgili... Parayı da basarsan...Adı belli " İzCoin "...

Ne kaldı geriye ?... Eyalet olma Sevdan... Onun içinde boyundan büyük laflar ediyorsun... Ayrılıkçılara...Bölücülere göz kırpıyorsun... Onların hoşuna gidecek laflar ediyorsun... Ağzında çok bakla var da sayın Tunç Soyer... Cesaretin yok... Cesaretin yok o baklaları çıkarmaya...



"ŞÜKRET BU MİLLETE..."

Tavşan gibisin... Sadece zıp zıp zıplıyorsun... Yemeyince maçan... " Paçamdan çekiyorlar benim... Bana iftira atıyorlar " diyorsun...

Danışmanlarını da iyi seçmişsin... Aman dikkat diyorlar... "Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılmasın"... Şimdi sözümü dinle sayın Tunç Soyer... Bu işler seni aşar... Otur oturduğun yerde... Bulunduğun makamda bir çık bak istersen... Tepende bir bayrak dalgalanıyor... Cebinde de yeterince TL... Oturduğun toprak şato... Şükret Mustafa Kemal Atatürke... Şükret bu millete..."