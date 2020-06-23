23 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tunç Soyer'in bayrak ve para açıklamasına eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'tan ağır sözler

Tunç Soyer'in bayrak ve para açıklamasına eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş'tan ağır sözler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ’in bir video konferans görüşmesinde yaptığı ‘İzmir bayrağı’ ve ‘İzmir parası’ açıklaması büyük infial yarattı. Hem siyasilerden hem de vatandaşlardan tepki alan Soyer adeta baltayı taşa vurdu. 'den uzaklaştırılan partinin eski İzmir İl Başkanı , Tunç Soyer'e ağır bir şekilde sert sözlerle yüklendi. Karataş, "Danışmanlarını da iyi seçmişsin... Aman dikkat diyorlar... “Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılmasın”... Şimdi sözümü dinle sayın Tunç Soyer... Bu işler seni aşar... Otur oturduğun yerde... Bulunduğun makamda bir çık bak istersen... Tepende bir bayrak dalgalanıyor... Cebinde de yeterince TL... Oturduğun toprak şato... Şükret Mustafa Kemal Atatürke... Şükret bu millete..." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2020 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020
ABONE OL
SOYER'İN BAYRAK VE PARA AÇIKLAMASINA ESKİ CHP'LİDEN SERT SÖZLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'in bir video konferans görüşmesinde sarf ettiği 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' büyük bir tartışma ortamı oluşturdu. diliyle konuşan Soyer'in bu sözleri ortalığı ayağa kaldırdı.

SOYER'DEN SKANDAL SÖZLER

Atatürkçülük ile övünen Soyer'in maskesi turizmciler ve akademisyenlerle yapılan online toplantıda İzmir'e özel para ve bayrak konusununu "Şimdi aslında şöyle bir şey söylemek isterim; bir akademisyen hocamız İzmir bayrağıyla ilgili bir çalışma yaptı ve çalışma çok ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. 1800'lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir'in bir bayrağı olmuş yeşil-beyaz çizgili bir bayrak. Kentlerin bayrakları varmış o dönem ama çok az sayıda kentin bayrağı varmış." sözleri ile açması sonucu düştü.

İzmir'de CHP'nin 5 dönem il başkanlığını yapan Kemal Karataş, Tunç Soyer'in bu skandal ifadelere çok ağır bir şekilde yüklendi ve adeta onu yerin dibine soktu.


İŞTE KARATAŞ'IN FACEBOOK HESABINDAN YAPTIĞI O AÇIKLAMALARI;

"TUNÇ SOYER NE GEVELİYOR..."

"İzmir parası,İzmir bayrağı başlığıyla yürütülen ... İftira kampanyası var bana karşı " demiş... Ne iftira kampanyası sayın Tunç Soyer...

Sen bu lafları bal gibi etmişsin... Ne kıvırtıyorsun şimdi... Yok montajmış...Yok düzmeceymiş... Yok konuşmasının küçük bir alıntısıymış...

Ne alıntısı...Ne montajı...Ne yanlış anlaşılması sayın Tunç Soyer...Herkes anladı senin ne dediğini de... Tepkiler çığ gibi büyüyünce... Hemen çark ettin...Kıvırttın... Şimdi de bana iftira atıyorlar... Oyun oynuyorlar bana diyorsun... Kim oyun oynuyor sana sayın Tunç Soyer... Asıl oyun oynayan sensin... Kafan karışık senin kafan karışık... Dilinin altında çok bakla var da !... Yüreğin yetmiyor... Kafan dilin söylüyor da... Yüreğin kıvırtıyor...

SOYER'İN ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Tepkiyi görünce hemen çark ediyorsun...Bölücülerin çarkçıbaşısı bak sana hatırlatayım... Senin sicilin bozuk...Sicilin... Kim senin paçandan çeksin... Kim senin sözlerini çarpıtsın... Kim sana iftira atsın...

Sen değil misin; İzmirde Kadifekale'nin ismini değiştirip... Yunanca " Pagos " koyan... Orada Pagos pazarı kuran... Sen değil misin;

9 Eylül İzmirin düşman işgalinden kurtuluşu... İzmirlilerin günüdür... Sen kalkıp; 3 Mayısı İzmirliler günü diye bir gün icad eden... Sen değil misin;

23 Nisan ulusal egemenlik bayramının kutlandığı bir milli günde... Sokaklarda bir üstü açık arabanın üstünde... Çaw Bella müziği çaldırıp oynayan... Sen değil misin; İzmirde belediye başkanlarıyla yaptığın bir toplantıda... Yerel yönetimlere özerklik isteyen...

"KIBRIS'I KIBRISLILARA BIRAKMALIYIZ " DİYEN..."

"'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik...Daha cesur, çok daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor " diyen... Sen değil misin; Eğitimin yerellere devredilmesi zamanı gelmiştir diyen...

Sen değil misin, için" Herkes adanın bir tarafından çekiştiriyor...Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakmalıyız " diyen...

Sen değil misin ; 'nin terör örgütüne karşı... Barış pınarı harekatında... Hepimizi mutsuzluk ve karamsarlığa sürükleyen bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz " diyen... Sen değil misin; İzmir için özel para basma talebiyle yanıp tutuşan... Buna ad bile bulan " "...

Şimdi de kalkmışsın... İzmire bayrak arayışına girmişsin sayın Tunç Soyer... Bir profösör sana... İzmirin binsekizyüz yıllarında, hatta daha eski...

Beyaz- yeşil çizgili bir bayrağı var değişinde... Çok heyecanlanmışsın... Bunu da ballandıra ballandıra söylüyorsun... Sayın Tunç Soyer...

Şimdi gelelim sadede... Toprağı buldun...İzmir Büyükşehir hudutları... Bayrağı buldun...Yeşil-Beyaz çizgili... Parayı da basarsan...Adı belli " İzCoin "...

Ne kaldı geriye ?... Eyalet olma Sevdan... Onun içinde boyundan büyük laflar ediyorsun... Ayrılıkçılara...Bölücülere göz kırpıyorsun... Onların hoşuna gidecek laflar ediyorsun... Ağzında çok bakla var da sayın Tunç Soyer... Cesaretin yok... Cesaretin yok o baklaları çıkarmaya...

"ŞÜKRET BU MİLLETE..."

Tavşan gibisin... Sadece zıp zıp zıplıyorsun... Yemeyince maçan... " Paçamdan çekiyorlar benim... Bana iftira atıyorlar " diyorsun...

Danışmanlarını da iyi seçmişsin... Aman dikkat diyorlar... "Senin bir eyalet kurma çaban olduğu anlaşılmasın"... Şimdi sözümü dinle sayın Tunç Soyer... Bu işler seni aşar... Otur oturduğun yerde... Bulunduğun makamda bir çık bak istersen... Tepende bir bayrak dalgalanıyor... Cebinde de yeterince TL... Oturduğun toprak şato... Şükret Mustafa Kemal Atatürke... Şükret bu millete..."

Son dakika: CHP’li Başkan Tunç Soyer İzmir bayrağı ve İzmir parası ile ne demek istiyor? Özerklik mi gündeme getiriliyor? |Video SON DAKİKA: CHP’Lİ BAŞKAN TUNÇ SOYER İZMİR BAYRAĞI VE İZMİR PARASI İLE NE DEMEK İSTİYOR? "ÖZERKLİK" Mİ GÜNDEME GETİRİLİYOR? |VİDEO
Son dakika: CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir bayrağı ve parası istedi |Video SON DAKİKA: CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER "İZMİR BAYRAĞI VE PARASI" İSTEDİ |VİDEO
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer gözlerini Süt kuzularının parasına dikti CHP'Lİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER VE EŞİ NEPTÜN SOYER GÖZLERİNİ "SÜT KUZULARI"NIN PARASINA DİKTİ
CHP'li Tunç Soyer yönetiminde maske skandalı! MHP’den CHP’ye çok sert tepki: Maskeler çöpten çıktı CHP'Lİ TUNÇ SOYER YÖNETİMİNDE MASKE SKANDALI! MHP’DEN CHP’YE ÇOK SERT TEPKİ: MASKELER ÇÖPTEN ÇIKTI
CHP’li Tunç Soyer maskeye de Atatürk’ü alet etti CHP’Lİ TUNÇ SOYER MASKEYE DE ATATÜRK’Ü ALET ETTİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA