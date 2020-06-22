CHP'li Tunç Soyer'in hendek incileri HDP’ye çukur desteği vermiş
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, terör örgütünün hendek kalkışması döneminde HDP’ye destek verdiği ortaya çıktı. Soyer, Diyarbakır Sur İlçesi’ne ve diğer HDP’li belediyelere kayyum atanmasına da tepki göstermiş. İşte Soyer’in HDP’ye destek verdiği o konuşmalar...
DAMLA KAYA / SABAH
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu'da giriştiği hendek kalkışması döneminde örgüt uzantısı bu partiye destek verdiği belirlendi. Diyarbakır Sur İlçesi'ne ve diğer HDP'li belediyelere kayyum atanmasına da tepki göstermiş.
KAYYUM ATANDIĞINDA TEPKİ GÖSTERDİ
CHP'li Tunç Soyer'in sosyal medyaya da yansıyan çukur eylemleri ve HDP ile ilgili sarf ettiği sözler şöyle:
"Gerçekten kahroluyoruz, uzakta olmak, bir şey yapamamak, elimizden bir şey gelmemesi, bizi son derece üzüyor. Gitmek istiyoruz bir yandan, ama görüyoruz ki, orada bırakın bizim gibi sıradan insanları, milletvekilleri, üst düzey yöneticiler bile giremiyorlar içeri. Çok sıkı bir denetim olduğunu duyuyoruz. Biz orada kardeş olmaktan çok mutluyduk ve gerçekten barışın da bu tür kardeş ilişkilerinden geçeceğine inanıyoruz. Birilerinin masa başında atacağı imzalarla barış gelmeyecek bu topraklara…"
HDP'NİN HEP YANINDA OLDU, DESTEK SÖZÜ VERDİ
CHP'li Tunç Soyer ayrıca HDP'ye destek vermek için İzmir Vicdan Adalet Kürüsü'nde bir konuşma yapmıştı. Seçimler öncesinde yaptığı konuşmasında Soyer, şu cümleleri kurdu:
"Hakikaten özellikle Türkiye'de bu dönemde vicdan ve adaletin aldığı yaraların ne kadar çok can yaktığını biliyorum. Tek çaresinin de hâlâ vicdanını ve adalet duygusunu koruyan insanların kol kola girmesi ve elele vermesi olduğunu düşünüyorum. O nedenle yanınızdayım. Gücüm neye yetiyorsa, elimden ne geliyorsa gücünüzü arttırmak için destek olmaya hazırım. Ben de bir vatandaş olarak, bir insan olarak yanınızdayım. Elinizden ne geliyorsa sizin gücünüze güç katmaya devam edeceğim."
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