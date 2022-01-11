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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na teröre destek tepkisi

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Giriş: 11.01.2022 11:52
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Açıkça soruyorum; DİAYDER iddianamesinde Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor mu, geçmiyor mu? Terör aparatı DİAYDER'in bölücü unsurlarıyla toplantı yaptı mı, yapmadı mı?" şeklinde konuştu. Kazakistan'daki kaosa da değinen Bahçeli, "Kazakistan’daki yasa dışı gösterilerde FETÖ parmağının araştırılması elzemdir." dedi. Türk Tabipleri Birliği'nin çalışmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bugün değilse ne zaman kapatılacak?" ifadelerine yer verdi.
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