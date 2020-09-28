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Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan CHP'li Ünal Çeviköz'e A Haber'de sert tepki: CHP HDP'nin güdümünde

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Giriş: 28.09.2020 14:11
Güncelleme:28.09.2020 14:17
Son dakika haberi... Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivilleri hedef alan saldırısı ardından da Azerbaycan’dan gelen yanıt ve bir yandan da muhalefetin bu konudaki tavrı… MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal Azerbaycan açıklamasına sert tepki göstererek, "Çeviköz’ün söylediği sözler bizi derinden yaraladı. CHP HDP’nin güdümüne girmiştir. PKK’nın partisinin güdümündedir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivilleri hedef alan saldırısı ardından da Azerbaycan'dan gelen yanıt ve bir yandan da muhalefetin bu konudaki tavrı… MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

AZERBAYCAN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR

Ermenistan'ın işgalci ve terörist tutumu yıllarca devam etmektedir. Şu anda Karabağ sorunu devam etmekte Azerbaycan da gereğini yapmıştır. Gayet iyi görüyoruz tek millet iki devlet mantığı vardır.

CHP BİZİ DERİNDEN YARALADI

Üzülerek izlediğimiz bir hadise CHP'nin yetkilisi Ünal Çeviköz'ün söylediği sözler bizi derinden yaralamıştır. Bir insan ülkesine bu kadar düşman olabilir. Azerbaycan ve Türkiye arasında herhangi bir ayrım yoktur. Biz tek millet iki devletiz. Ermenistan kavgayı başlatmıştır. Saldırıyı başlatan Ermenistan'dır. Sivil yerleşim bölgelerine saldırı başlatmıştır durup dururken ortada hiçbir şey yokken. Türkiye'ye düşen kardeşinin yanında yer almaktır. Kardeşinin karşısında değil. Sayın Ünal Çeviköz'ün söylediği CHP'nin ikircikli dış politikası burada da sahaya yansıdı.

CHP HDP'NİN GÜDÜMÜNDEDİR

CHP Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin karşısındadır. Burada da ne işimiz var Azerbaycan'ın yanında diyorlar. Onlar bizim kardeşimiz ne işimiz olacak? Elbette ki Azerbaycan toprağını savunurken biz de onun yanında olacağız. Buradaki gelinen nokta acı bir noktadır. CHP HDP'nin güdümüne girmiştir. PKK'nın partisinin güdümündedir. HDP'nin söylemlerini söylemeye başlamış HDP ile birlikte siyaset yaparken işte körle yatan şaşı kalkar noktasına gelmiştir.

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