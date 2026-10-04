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Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan Vekili Murat Güneş gözaltında
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan Vekili Murat Güneş gözaltında

İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında imar ve iskan işlemleriyle bağlantılı rüşvet iddiaları bulunuyor. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Furkan Ali Özer aktardı.

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