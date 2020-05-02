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Son dakika: Meral Akşener'den çark HDP'den tepki! Millet İttifakı dağılıyor |Video

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02.05.2020
Millet İttifakı'da kriz büyüyor... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi "terör örgütü PKK'nın uzantısı" şeklinde nitelemesi HDP'nin tepkisine neden oldu. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, İyi Parti'yi, "iktidarın gizli müttefiki" ilan etti. Sancar, "artık gizli ittifak istemiyoruz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu sözleriyle Millet iİtifakı'nda ateşlediği kriz büyüyor.

"Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz" diyen Akşener daha sonra HDP için "Kürt siyasi hareketinin
temsilcisi" demişti.

Aynı Akşener, terör suçundan tutkulu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemişti.

Akşener'in bu tutarsız siyasi açıklamaları kafaları karıştırırken son olarak "Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz" çıkışına ise CHP ile birlikte gizli ittifak yaptıkları HDP cephesinden yanıt gecikmedi. HDP Onursal Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Akşener'e
90'lı yıllardaki İçişleri Bakanlığı dönemini hatırlattı. "Ben sizi gladyo terör örgütünün Asena'sı olarak konumlandırıyorum" dedi.

Akşener'e bir tepki de HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan geldi.
İyi Parti'yi, "iktidarın gizli müttefiki" ilan etti. Sancar, "Eğer bir ittifak olacaksa HDP'siz olmaz" diye konuştu.

CHP ve İyi Parti, Miillet İttifakı'nın ana unsuru olan HDP'yi sürekli olarak kamuoyundan gizlemişlerdi.

HSP'li Sancar, önceki dönemlerde kapalı kapılar ardından ittifak yapılmasını da eleştirdi.
"Artık gizli ittifak istemiyoruz. etik olan da demokratik olan da budur" diye konuştu.

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