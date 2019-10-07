Son dakika: Mehmetçik emir bekliyor! Namlular YPG/PKK mevzilerine çevrildi

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon artık an meselesi. Mehmetçik sınırda teyakkuz halinde ve gelecek emri bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ mesajıyla birlikte beklenen operasyonda yeni gelişmeler yaşanıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, Nusaybin’den canlı yayındaydı. Namluların YPG mevzilerine çevrildiğini ve Türk askerinin hazırlıklarını tamamladığını aktaran A Haber muhabiri Çelik, ABD‘nin iki üssünün boşalttığı belirtti. Dün gece Kamışlı’da bulunan hava alanından iki kargo uçağının kalkış yaptığı yönünde bilgisini de paylaştı.