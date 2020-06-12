Meclis'te 10 kişide virüs tespit edildi! Sağlık durumları nasıl? |Video

Koronavirüs salgınının başlamasından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9'u personel 10 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunlardan 7'sinin tedavisi tamamlandı. İşte Meclis'te son durum...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 binden fazla kişi çalışıyor. Meclis gündeminin yoğun olduğu günlerde Meclis kampüsü içinde bulunanların sayısı bu sayının da üzerine çıkıyor. Bu nedenle de Meclis'te gerek maske gerekse mesafe konusunda yüksek düzeyde hassasiyet gösteriliyor.

Virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana Meclis'te 10 kişide Kovid-19 tespit edildi.

7 kişi tedavi gördü, 3 kişinin de tedavisi devam ediyor.

Meclis hastanesinde de milletvekillerine düzenli test yapılıyor.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı son olarak milletvekillerine yazı gönderdi.

Milletvekilleriyle çalışan personelin 15 Haziran pazartesi günü test olmalarını istedi.