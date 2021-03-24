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Son dakika! MEB’den yüz yüze sınav kararı | Peki hangi sınıflarda sınavlar ertelendi

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Giriş: 24.03.2021 21:14
Güncelleme:24.03.2021 21:14
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı ortaokullarda yüz yüze sınav takvimi güncellemesi yaptı. Buna göre; Kovid-19 riski yüksek/çok yüksek illerde ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda 26 Mart'tan sonraki sınavlar 3 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek. Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır." dedi.

MEB, "Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık ayrıca, "Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir." bilgisini paylaştı.

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