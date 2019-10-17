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17.10.2019

Son dakika: Mardin Nusaybin’de karakol yakınına havan topu düştü |Video

Son dakika haberi... Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan bir karakola, terör örgütü YPG mensuplarınca Suriye’den atılan havan topu düştü.

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, terör örgütü YPG mensupları tarafından Suriye'den atılan havan topu, Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçesi arasında bulunan Demirtepe karakolu yakınına düştü.

Atılan havan topu nedeni ile bölgede bulunan kurumuş otlar alev aldı.

Bölgeye tedbir amacıyla ambulans sevk edildi.

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