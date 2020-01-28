Manisa Kırkağaç’ta şiddetli deprem! Bölgeden ilk görüntüler

AFAD merkez üssü Manisa Kırkağaç olmak üzere saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgeden ilk görüntüler A Haber ekranından canlı yayınlandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

AFAD, "Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 14.26'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." dedi. Deprem çevre iller başta olmaz üzere İstanbul'da da hissedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.