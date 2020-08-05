05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Lübnan’da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtani'den A Haber'e özel açıklamalar: Her türlü desteğe açığız

Son dakika: Lübnan’da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtani'den A Haber'e özel açıklamalar: Her türlü desteğe açığız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2020 17:51
Güncelleme:05.08.2020 17:58
Son dakika haberi... Beyrut Belediye Başkanı meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı patlamayı A Haber canlı yayınında anlattı. Lübnan’da neler oluyor? Şehir ne durumda? Başkan İtani, “Neredeyse bütün şehir yok oldu. Bütün binalar yerle bir oldu.” ifadelerini kullanarak, "Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız." dedi. İtani, Türkiye hükümetine verdiği destekler için teşekkür etti.

Beyrut Belediye Başkanı meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı patlamayı A Haber canlı yayınında anlattı. Lübnan'da neler oluyor? Şehir ne durumda? Başkan İtani, "Neredeyse bütün şehir yok oldu. Bütün binalar yerle bir oldu." ifadelerini kullanarak, "Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız." dedi. İtani, Türkiye hükümetine verdiği destekler için teşekkür etti.

İşte İtani'nin açıklamalarından satır başları;

PATLAMADA 10-15 KM İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN BİNALAR YOK OLDU

*120'den fazla aile buradan göç etmek zorunda. Şu an değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Patlamada bazı binalar tamamen yok oldu. Bazı itfaiyecilerimiz hayatlarını kaybettiğini biliyorum. Patlamada 10-15 km içerisindeki bütün binalar yok oldu.

HASTANELERİMİZİN HEPSİ DOLDU

*Hastanelerimizin hepsi dolu şu anda. Farklı şehirlerdeki hastanelere yönlendirme yapıyoruz.

HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ

*Türkiye hükümetine verdiği destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ekipman ve araç ihtiyacımız var. İnsanlara prefabrik evler sunmamız lazım. Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız.

Lübnan Beyruttaki patlamada şok dalgası gücü böyle görüntülendi! İşte patlama anında farklı yerlerde yaşananlar LÜBNAN BEYRUT'TAKİ PATLAMADA ŞOK DALGASI GÜCÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE PATLAMA ANINDA FARKLI YERLERDE YAŞANANLAR
Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı: 1’i ağır 8 vatandaşımız patlamada yaralandı BEYRUT BÜYÜKELÇİSİ HAKAN ÇAKIL, SON DURUMU A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI: 1'İ AĞIR 8 VATANDAŞIMIZ PATLAMADA YARALANDI

Beyrut Belediye Başkanı A Haber'de
Beyrut Belediye Başkanı A Haber'de
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak tatbikat!
İlk kez görüntülendi! Günlerce burada bekliyorlar
İlk kez görüntülendi! Günlerce burada bekliyorlar
Büyükelçi son durumu A Haber'e anlatttı
Büyükelçi son durumu A Haber'e anlatttı
MSB'den videolu mesaj: Tek Millet İki Devlet
MSB'den videolu mesaj: Tek Millet İki Devlet
Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Başkan Erdoğan KKTC Başbakanı Tatar'ı kabul etti
Evine dön çağrısı ne anlama geliyor?
"Evine dön" çağrısı ne anlama geliyor?
Patlama anı AVM kamerasında
Patlama anı AVM kamerasında
Ekrem İmamoğlu belediye kaynaklarını talan ediyor!
Ekrem İmamoğlu belediye kaynaklarını talan ediyor!
Kilisede patlama anı kamerada
Kilisede patlama anı kamerada
Abdullah Ağar: Bu bir saldırı
Abdullah Ağar: Bu bir saldırı
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? İşte detaylar…
Muharrem İnce yeni parti kuracak mı? İşte detaylar…
Daha Fazla Video Göster