Son dakika haberi... Beyrut Belediye Başkanı meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı patlamayı A Haber canlı yayınında anlattı. Lübnan’da neler oluyor? Şehir ne durumda? Başkan İtani, “Neredeyse bütün şehir yok oldu. Bütün binalar yerle bir oldu.” ifadelerini kullanarak, "Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız." dedi. İtani, Türkiye hükümetine verdiği destekler için teşekkür etti.

Beyrut Belediye Başkanı meydana gelen çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği binlerce vatandaşın yaralandığı patlamayı A Haber canlı yayınında anlattı. Lübnan'da neler oluyor? Şehir ne durumda? Başkan İtani, "Neredeyse bütün şehir yok oldu. Bütün binalar yerle bir oldu." ifadelerini kullanarak, "Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız." dedi. İtani, Türkiye hükümetine verdiği destekler için teşekkür etti.

İşte İtani'nin açıklamalarından satır başları;

PATLAMADA 10-15 KM İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN BİNALAR YOK OLDU

*120'den fazla aile buradan göç etmek zorunda. Şu an değerlendirmelerimizi yapmaktayız. Patlamada bazı binalar tamamen yok oldu. Bazı itfaiyecilerimiz hayatlarını kaybettiğini biliyorum. Patlamada 10-15 km içerisindeki bütün binalar yok oldu.

HASTANELERİMİZİN HEPSİ DOLDU

*Hastanelerimizin hepsi dolu şu anda. Farklı şehirlerdeki hastanelere yönlendirme yapıyoruz.

HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ

*Türkiye hükümetine verdiği destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ekipman ve araç ihtiyacımız var. İnsanlara prefabrik evler sunmamız lazım. Her türlü desteğe Lübnan olarak açığız.