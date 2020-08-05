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Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, son durumu A Haber canlı yayınında anlattı: 1’i ağır 8 vatandaşımız patlamada yaralandı

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Giriş: 05.08.2020 15:34
Güncelleme:05.08.2020 15:37
Son dakika haberi... Lübnan Beyrut'ta 100'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybetti binlerce kişinin yaralandığı patlamada son durum ne? Kaç Türk vatandaşı yaralandı? Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.

Son dakika haberi... Lübnan Beyrut'ta 100'ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybetti binlerce kişinin yaralandığı patlamada son durum ne? Kaç Türk vatandaşı yaralandı? Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, A Haber canlı yayınında son gelişmeleri aktardı.

"1'İ AĞIR 8 VATANDAŞIMIZ PATLAMADA YARALANDI"

Büyükelçi Hakan Çakıl, Türk vatandaşlarının durumunu anlattı. Çakıl, hastanelerin kapasitesinin üzerinde çalıştığını belirterek, "1'i ağır 8 vatandaşımız patlamada yaralandı" dedi. Çakıl, Türk STK'ların da Lübnanlı partnerleriyle çalıştığını belirtti.

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