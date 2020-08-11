Son dakika: Lübnan’da hayat normale dönüyor mu? A Haber Beyrut'taki yıkımı görüntüledi

Son dakika haberi... Lüban'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen feci patlamanın ardından son gelişmeler neler? Lübnan’da hayat normale dönüyor mu? Patlamanın uzağındaki Beyrut’un semtlerinde neler oluyor? A Haber ekibi Beyrut'taki yıkımı görüntüledi. A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan,patlamada ağır hasar alan evlerden birinde detayları canlı yayında aktardı. Patlamanın gerçekleştiği yerden 500 metre uzaklıktaki evde cam çerçeve her şey yerle bir oldu. Evde oturan vatandaş hastanede 7-8 saat bilinçsiz kaldığını söyledi.

Lüban'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen feci patlamanın ardından son gelişmeler neler? Lübnan'da hayat normale dönüyor mu? Patlamanın uzağındaki Beyrut'un semtlerinde neler oluyor? A Haber ekibi Beyrut'taki yıkımı görüntüledi. A Haber dış haberler editörü Gülçin Kazan,patlamada ağır hasar alan evlerden birinde detayları canlı yayında aktardı. Patlamanın gerçekleştiği yerden 500 metre uzaklıktaki evde cam çerçeve her şey yerle bir oldu. Evde oturan vatandaş hastanede 7-8 saat bilinçsiz kaldığını söyledi.