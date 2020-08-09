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Patlamanın ardından Lübnan’da son durum ne? A Haber ekibi Beyrut'ta

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Giriş: 09.08.2020 10:45
Güncelleme:09.08.2020 10:46
Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekeleşen feci patlamanın ardından hükümeti suçlayan binlerce kişi Beyrut’ta gösteri düzenledi. Peki Lübnan’da gösteriler devam ediyor mu? Patlamanın ardından Lübnan’da son durum ne? A Haber muhabiri Gülçin Kazan son gelişmeleri Beyrut'tan aktardı. Kazan, şu an gösterilerin olmadığını ancak akşam saatlerinde tekrar göstericilerin sokaklara çıkmasının beklendiğini belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekeleşen feci patlamanın ardından hükümeti suçlayan binlerce kişi Beyrut'ta gösteri düzenledi. Peki Lübnan'da gösteriler devam ediyor mu? Patlamanın ardından Lübnan'da son durum ne? A Haber muhabiri Gülçin Kazan son gelişmeleri Beyrut'tan aktardı. Kazan, şu an gösterilerin olmadığını ancak akşam saatlerinde tekrar göstericilerin sokaklara çıkmasının beklendiğini belirtti.

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