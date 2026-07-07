NATO 3.0'ın merkezinde Türkiye: Ankara'daki tarihi zirvede savunma sanayii gündemi

Ankara, 22 yıl aradan sonra NATO liderlerini ağırlarken, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii projeleri zirvenin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. 32 ülkenin liderinin katıldığı kritik buluşmada NATO'nun gelecekteki güvenlik mimarisi, savunma teknolojileri ve yeni savaş doktrini masaya yatırılıyor. Uluslararası Hukuk Uzmanı Av. Mehmet Yılmazer, Türkiye'nin değişen güvenlik vizyonunu ve savunma sanayiindeki dönüşümünü A Haber ekranlarında değerlendirdi.