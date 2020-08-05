05 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Lübnan Beyrut'taki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2020 14:42
Güncelleme:05.08.2020 14:45
Son dakika haberi... Lübnan Beyrut'ta çok sayıdaki kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntülerden biri de patlamaya canlı yayında röportaj sırasında yakalanan muhabirin görüntüleri. Canlı yayında yaşanan panik anları saniye saniye kamerada....

Lübnan Beyrut'ta çok sayıdaki kişinin hayatını kaybettiği binlerce kişinin yaralandığı patlamaya ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu görüntülerden biri de patlamaya canlı yayında röportaj sırasında yakalanan muhabirin görüntüleri. Canlı yayında yaşanan panik anları saniye saniye kamerada....

Lübnan Beyruttaki atom bombası gibi patlamaya canlı yayında yakalandı! Dehşet anları anbean kamerada LÜBNAN BEYRUT'TAKİ ATOM BOMBASI GİBİ PATLAMAYA CANLI YAYINDA YAKALANDI! DEHŞET ANLARI ANBEAN KAMERADA

Patlama sonrasında görüntüye cam kırıkları geldi.

Görüntülerde patlamanın etkisinde kalan kişinin masanın altına gizlendiği görülüyor.

Patlamaya canlı yayında yakalandı
Patlamaya canlı yayında yakalandı
İlk kez görüntülendi! Tam 700 kilogram ağırlığında
İlk kez görüntülendi! Tam 700 kilogram ağırlığında
Fren yerine gaza basınca...
Fren yerine gaza basınca...
Patlama anı AVM kamerasında
Patlama anı AVM kamerasında
O illeri sayıp uyardı
O illeri sayıp uyardı
Gaziantep’te fabrikada patlama
Gaziantep’te fabrikada patlama
Vicdansız! Bunu nasıl yaparsın?
Vicdansız! Bunu nasıl yaparsın?
Boğluca deresi alarm veriyor
Boğluca deresi alarm veriyor
Kırıkkale'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem!
Kırıkkale'de koronavirüsle mücadelede yeni dönem!
İstanbul'da ormanlık alanda yangın
İstanbul'da ormanlık alanda yangın
Kilisede patlama anı kamerada
Kilisede patlama anı kamerada
Patlama kaza mı sabotaj mı?
Patlama kaza mı sabotaj mı?
Daha Fazla Video Göster