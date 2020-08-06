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Lübnan Beyrut'ta patlamanın ardından son durum ne? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan A Haber'de anlattı

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Giriş: 06.08.2020 09:09
Güncelleme:06.08.2020 09:17
Lübnan Beyrut’ta palamanın ardından son durum ne? Kayıplar var mı? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Sultan, “O saatlerde Trablus’taydım oraya kadar hissedildi Tunus’a kadar duyduk. Lübnan’ın genelinden o sarsıntı hissedildi." dedi.

Lübnan Beyrut'ta palamanın ardından son durum ne? Kayıplar var mı? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Sultan, "O saatlerde Trablus'taydım oraya kadar hissedildi Tunus'a kadar duyduk. Lübnan'ın genelinden o sarsıntı hissedildi." dedi.

Son dakika: Lübnan’da neler oluyor? Beyrut Belediye Başkanı Jamal İtaniden A Habere özel açıklamalar: Her türlü desteğe açığız SON DAKİKA: LÜBNAN'DA NELER OLUYOR? BEYRUT BELEDİYE BAŞKANI JAMAL İTANİ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR: HER TÜRLÜ DESTEĞE AÇIĞIZ

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