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Lübnan Beyrut'ta patlamanın ardından son durum ne? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan A Haber'de anlattı
Lübnan Beyrut’ta palamanın ardından son durum ne? Kayıplar var mı? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Sultan, “O saatlerde Trablus’taydım oraya kadar hissedildi Tunus’a kadar duyduk. Lübnan’ın genelinden o sarsıntı hissedildi." dedi.
Lübnan Beyrut'ta palamanın ardından son durum ne? Kayıplar var mı? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Sultan, "O saatlerde Trablus'taydım oraya kadar hissedildi Tunus'a kadar duyduk. Lübnan'ın genelinden o sarsıntı hissedildi." dedi.