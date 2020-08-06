Lübnan Beyrut’ta palamanın ardından son durum ne? Kayıplar var mı? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Sultan, “O saatlerde Trablus’taydım oraya kadar hissedildi Tunus’a kadar duyduk. Lübnan’ın genelinden o sarsıntı hissedildi." dedi.

Lübnan Beyrut'ta palamanın ardından son durum ne? Kayıplar var mı? Lübnan - Türk Cemiyeti genel sekreteri Zaher Sultan son durumu A Haber canlı yayınında anlattı. Sultan, "O saatlerde Trablus'taydım oraya kadar hissedildi Tunus'a kadar duyduk. Lübnan'ın genelinden o sarsıntı hissedildi." dedi.