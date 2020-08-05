Lübnan Beyrut'taki patlama anı AVM kamerasında

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlama nedeniyle Muhammed Al-Amin Camii ve El Rum Hastanesi ağır hasar gördü. Patlama anları bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un liman bölgesinde bulunan bir depoda dün akşam meydana gelen şiddetli patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybederken, yüzlerce bina ağır hasar gördü. Şiddetli patlama nedeniyle Beyrut şehir merkezinde bulunan Muhammed Al-Amin Camii kullanılamaz hale geldi. Lübnan'ın en büyük camilerinden biri olan ve Sultanahmet Camii olarak da adlandırılan Muhammed Al-Amin Camii'nin patlamanın şiddeti ile pencereleri, kapıları ve duvarları yıkıldı.



Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad yaptığı açıklamada, Beyrut'taki El Rum Hastanesinin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirdi. Hasssan, patlamada El Rum Hastanesinde 18 sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade etti.



PATLAMANIN ŞİDDETİ KAMERADA

Beyrut'u savaş alanına çeviren şiddetli patlama bölgede bulunan bir alışveriş merkezinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde patlamanın şiddetiyle kopan moloz ve cam parçalarının alışveriş merkezi önündeki insanlara çarptığı görülüyor.