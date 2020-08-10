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Lübnan'dan istifa kararı sonrası göstericiler Meclis binasına girmek istedi | A Haber sıcak bölgede

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Giriş: 10.08.2020 19:15
Güncelleme:10.08.2020 19:16
Son dakika haberleri... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hükümetin istifasına ilişkin açıklamayla birlikte göstericiler, parlamento binasına doğru yürümek istedi. Lübnan güvenlik güçleri, parlamento binasına doğru ilerleyen göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. A Haber muhabiri Gülçin Kazan canlı yayında son durumu aktardı.

Güvenlik güçleri, parlamento binasına doğru ilerleyen yüzlerce göstericiye gaz bombasıyla müdahale etti. Göstericilerin sayısı giderek çoğalarıken güvenlik güçleri de bölgeye takviye kuvvet sevk etti.

Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar Lübnan'da hükümeti istifaya götürdü.

Sağlık Bakanı Hamad Hassan, bugün yaptığı açıklamada, kabine toplantısının ardından tüm bakanların istifasını Başbakan Hassan Diyab'a sunduğunu açıklamıştı.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 163 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

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