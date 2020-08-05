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Lübnan Beyrut'taki patlama anı kamerada! Cam çocukların üzerine devrildi

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Giriş: 05.08.2020 16:12
Güncelleme:05.08.2020 16:32
Beyrut’ta dün yaşanan güçlü patlamadan yayılan şok dalgalarının etkisi, kameralara yansıdı. Bir evde cam yerinden çıkarak çocukların üzerine yıkıldı.

Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamadan yayılan şok dalgalarının etkisi, kameralara yansıdı. Bir evde cam yerinden çıkarak çocukların üzerine yıkıldı.

Lübnan Beyruttaki patlamada şok dalgası gücü böyle görüntülendi! İşte patlama anında farklı yerlerde yaşananlar LÜBNAN BEYRUT'TAKİ PATLAMADA ŞOK DALGASI GÜCÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE PATLAMA ANINDA FARKLI YERLERDE YAŞANANLAR

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