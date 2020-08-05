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Lübnan Beyrut'taki patlama anı kamerada! Cam çocukların üzerine devrildi
Beyrut’ta dün yaşanan güçlü patlamadan yayılan şok dalgalarının etkisi, kameralara yansıdı. Bir evde cam yerinden çıkarak çocukların üzerine yıkıldı.
Beyrut'ta dün yaşanan güçlü patlamadan yayılan şok dalgalarının etkisi, kameralara yansıdı. Bir evde cam yerinden çıkarak çocukların üzerine yıkıldı.