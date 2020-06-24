Son dakika haberi...Libya’da Sirte’ye operasyon mu başladı? Libya’daki gelişmeler neler? Sıcak çatışma bölgelerinde son durum ne? Anadolu Ajansı Libya muhabiri Mücahit Aydemir, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

Son dakika haberi...Libya'da Sirte'ye operasyon mu başladı? Libya'daki gelişmeler neler? Sıcak çatışma bölgelerinde son durum ne? Anadolu Ajansı Libya muhabiri Mücahit Aydemir, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.

ASKERİ YETKİLİLERDEN TEYİT EDİLEMEDİ

Aydemir, "Libya ordusu Sirte ve güneyindeki stratejik Cufra Hava Üssünün bulunduğu Cufra ilini almaya kararlı bu yönde sık sık açıklamalar geliyordu. Dün de bu konuda bazı iddialar ortaya atılmıştı operasyon başlayacağına ve bir takım hareketlilik olduğuna dair. Ancak askeri yetkililerden teyit edemedik net bir bilgi şu an için söz konusu değil. Ancak bölgeye yoğun askeri sevkiyat yapılmıştı." ifadelerini kullandı.