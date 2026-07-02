Özgür Özel kurmaylarını topladı: Yeni parti ilanı 24 Temmuz'da mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel merkez ile değişimciler arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Bir yanda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun NATO zirvesi öncesi yapacağı kritik açıklamalar merakla beklenirken, diğer yanda Özgür Özel ve ekibinin yeni parti kurma yolundaki somut hazırlıkları siyaset kulislerini hareketlendirdi. Olağanüstü kurultay kapılarının yüzlerine kapanmasının ardından muhalif kanadın Ağustos ayında yeni bir yol haritasını devreye sokması bekleniyor.